Sportivo Luqueño, eliminado en cuartos del Mundial de Clubes

Terminó el sueño de Sportivo Luqueño en el Mundial de Clubes 2025 de Fútbol Playa. El vicecampeón de la Copa Libertadores 2024, uno de los dos representantes de Sudamérica, quedó eliminado hoy en los cuartos de final. El Auriazul perdió nuevamente con el Falfala KQ BSC de Israel, rival con el que había sufrido una derrota en la segunda fecha del Grupo B.

Esta vez, el conjunto de Fabricio Santos perdió 6-3 en el estadio principal del Lido Blu de la Playa de Catania, sede de la competencia en Italia. Los luqueños comenzaron ganando con el tanto de Alisson Da Silva y estuvo arriba en el marcador por una segunda vez con el gol de Yoao Rolón para el 2-1 parcial. La tercera anotación, para descontar, fue obra de Mauricio Pereira.

Los goles de la derrota de Sportivo Luqueño