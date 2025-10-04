Lucas Barrios, nuevo entrenador de Luqueño

En agosto de 2024, Lucas Barrios se desvinculó como futbolista del Sportivo Luqueño por presiones de unos aficionados con los que deberá volver a lidiar, esta vez como entrenador. “La Pantera” había enviado un mensaje refiriendo que los verdaderos actores del fútbol deberían estar protegidos.

La presentación será el lunes. El staff de Barrios lo componen Oscar del Solar (asistente chileno), José Pizurno, Manuel Hashimoto Casco (preparadores físicos) y Carlos Ortigoza (entrenador de arqueros).

Luego de la derrota del viernes contra el 2 de Mayo en Itauguá, por 3-0, Julio César Cáceres dijo que existía un contrato y que la institución debía realizar una importante erogación en caso de cortarlo.

Sin embargo, la dirigencia, encabezada por Hugo Daniel Rodríguez, decidió el cambio de conducción. Ahora buscará la manera de llegar a un amistoso acuerdo.

Con el ahora desempleado JCC, que este domingo cumple 46 años, se puede aplicar la frase de “las segundas partes nunca fueron buenas”. Su imagen fue desmejorando por la casi nula respuesta física y futbolística del elenco, que disputó con su orientación 20 cotejos, con 5 triunfos, 5 empates y 10 descalabros. En su primera etapa (mayo 2023/setiembre 2024) tuvo 64 cotejos, con 21 victorias, 17 igualdades y 26 derrotas).

Contra el Gallo norteño los auriazules tocaron fondo, con dos goles en contra, un penal malogrado y dos expulsados.

El Sportivo va hipotecando su permanencia en Primera. Este año no bajará, pues le lleva 15 puntos de ventaja a General Caballero de Juan León Mallorquín. En los siguientes vivirá momentos angustiantes.

Cáceres se marcha por la fase negativa, a la que se agrega la mancha de haber quedado eliminado de la Copa Paraguay 2025 frente a un rival amateur como el Minga Guazú.

Apenas consumada la nueva caída luqueña en el torneo Clausura, algunas cuentas locales informaban la presencia de policías resguardando el domicilio del presidente Rodríguez, ante una eventual manifestación de los hinchas, que no se dio.