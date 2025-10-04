Fin del ciclo de Julio César Cáceres

Luego de la derrota del viernes del Sportivo Luqueño contra 2 de Mayo por 3-0, en Itauguá, el orientador Julio César Cáceres dejó entrever que existía un contrato vigente y que el club debía realizar una importante erogación en caso de cortar el vínculo.

Lea más: 2 de Mayo golea a Luqueño

Sin embargo, la dirigencia, encabezada por Hugo Daniel Rodríguez, decidió el cambio de timón y buscará la manera de llegar a un amistoso acuerdo.

Con JCC se puede aplicar la frase de “las segundas partes nunca fueron buenas”. Su imagen fue desmejorando por la casi nula respuesta física y futbolística del elenco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Contra el Gallo norteño, los auriazules tocaron fondo, con dos goles en contra, un penal malogrado y dos expulsados:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El club popular va hipotecando su permanencia en la máxima categoría. Este año se mantendrá esta temporada en el círculo privilegiado, pues lleva 15 puntos de ventaja sobre General Caballero de Juan León Mallorquín. En los siguientes, vivirá momentos angustiantes por su bajo promedio, salvo un considerable repunte en lo que resta de la temporada con el nuevo timonel.

Cáceres se marcha por la fase negativa, a la que se agrega la mancha de haber quedado eliminado de la Copa Paraguay 2025 frente a un rival amateur como el Deportivo Minga Guazú.

Apenas consumada la nueva caída luqueña en el Clausura, algunas cuentas locales informaban la presencia de policías resguardando el domicilio del presidente Rodríguez, ante una eventual manifestación de la afición, que hasta aquí demostró madurez y que como medida de protesta, deja de apoyar masivamente al Chanchón, que el próximo domingo 12 enfrentará a Nacional, en La Visera, a las 20:00.