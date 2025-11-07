Lucas Barrios destaca la reacción que tuvo su equipo en la complementaria

La “pantera” comenzó su análisis elogiando el esfuerzo inicial de su equipo, a pesar de la falta de eficacia frente al arco. No obstante, reconoció que las incidencias del juego (una expulsión rival seguida de un gol) generaron un momento de relajación que tuvo que abordar en el camerino:

“El primer tiempo nuestro fue muy bueno y tuvimos las mejores ocasiones. Nos costó en ese primer tiempo convertir, porque tuvimos muchas. Después, obviamente, pasa en el fútbol que te quedás con un hombre de más, un poco de relajo y, bueno, y por un error ellos convierten. Y después de lo que les dije en el entretiempo a los muchachos, que salgan y den vuelta ese resultado, porque dependía de ellos, que no habían hecho un primer tiempo malo, que el equipo estaba jugando bien y que realmente demuestren lo que son ellos, que el error ya estaba y que lo íbamos a dar vuelta todos juntos”.

El técnico auriazul se mostró profundamente satisfecho con la capacidad de recuperación mental de su plantel, enfatizando el trabajo realizado durante la semana: “Me mostraron esa hombría, esa valentía que se necesita en ese momento, porque no es fácil jugar acá y los muchachos agarraron ese compromiso del primer día que estoy yo acá y tampoco merecíamos perder la semana pasada, no merecíamos perder. Y, bueno, trabajamos muy fuerte esta semana y, más que nada, en lo mental también, porque, nada, venían golpeados un tiempo y lo que necesitábamos nosotros era que levanten. Así que estamos muy contentos con el grupo”.

Al ser consultado sobre el debut del joven canterano Thiago Franco, el conductor auriazul adoptó un tono cauto. Si bien destacó la calidad del jugador, hizo hincapié en la necesidad de guiar su desarrollo con paciencia: “A Thiago lo trajimos de la juvenil. Es un jugador muy importante, hay que llevarlo de a poco. Sabemos lo que tenemos en casa, lo sabemos, pero hay que saber cuidarlo también. Por eso él tuvo su primer partido, hoy era la primera vez, jugó muy bien. A mí me gustó mucho cómo jugó, tiene mucha calidad. Pero, como le dije siempre, equilibrio, equilibrio porque no somos los mejores hoy porque ganamos, ni tampoco éramos los peores cuando perdíamos”.

Barrios subrayó que el triunfo representó una prueba de carácter para los mismos futbolistas que ya brillaron al comienzo de la temporada: “Sabemos que veníamos de una racha mala, pero Luque fue el protagonista en el inicio del campeonato. Entonces son los mismos jugadores. Hoy era una muestra de carácter, fueron ellos que demuestran que quieren quedarse, que quieren luchar por su lugar y realmente están comprometidos. Porque no es fácil jugar acá en Luque, en el club grande”.

Para concluir, el entrenador reafirmó el compromiso del Sportivo Luqueño en la recta final de la competición, comparando los próximos compromisos con finales: “El otro día no merecimos perder con Ameliano y nos llevamos una sorpresa porque lo más justo hubiese sido un empate o una victoria nuestra. Pero bueno, hoy le ganamos a un rival que está peleando por cosas importantes también, que está arriba en la tabla y demostramos que Luque está fuerte. Luque va a ser competitivo hasta el final, tenemos dos finales más y nosotros vamos a pelear hasta el final porque las chances todavía están”.