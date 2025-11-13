Sportivo Luqueño
13 de noviembre de 2025 - 19:12

Luqueño: Pedido de remoción del presidente

Julio César Romero Insfrán (65 años), el popular Romerito, máximo ídolo del Sportivo Luqueño.
El descontento por el manejo dirigencial del Sportivo Luqueño es cada vez mayor. Un grupo de asociados juntó firmas en una nota solicitando la convocatoria a asamblea con el objetivo de remover del cargo al presidente de la institución, Hugo Daniel Rodríguez.

Por ABC Color

Julio César Romero, máximo ídolo del Sportivo Luqueño, fue compañero de fórmula en su momento de Hugo Daniel Rodríguez. Luego se vio obligado a renunciar a la vicepresidencia porque no le daban cabida en la toma de decisiones.

Romerito cuestionó las contrataciones realizadas, mencionando que las mismas se dieron mediante video editados, por lo que los incorporados no llenaron las expectativas, salvo contadas excepciones.

Paulino Amarilla, que perdió las últimas elecciones contra el actual titular, dijo que el centenar de firmantes de la nota considera que el pedido de cambio de mando se ajusta por el mal cumplimiento de las funciones.

