Luqueño: Pedido de remoción del presidente

Julio César Romero, máximo ídolo del Sportivo Luqueño, fue compañero de fórmula en su momento de Hugo Daniel Rodríguez. Luego se vio obligado a renunciar a la vicepresidencia porque no le daban cabida en la toma de decisiones.

Romerito cuestionó las contrataciones realizadas, mencionando que las mismas se dieron mediante video editados, por lo que los incorporados no llenaron las expectativas, salvo contadas excepciones.

Paulino Amarilla, que perdió las últimas elecciones contra el actual titular, dijo que el centenar de firmantes de la nota considera que el pedido de cambio de mando se ajusta por el mal cumplimiento de las funciones.

