Pedido opositor fue rechazado en Luqueño

El oficialismo del Sportivo Luqueño considera que la solicitud no corresponde. La oposición anuncia una reunión para el próximo martes para determinar los pasos a seguir.

“Contestaron el pedido con una aberración. El rechazo es totalmente improcedente. Solamente la asamblea puede hacerlo”, mencionó el exdirectivo y candidato a la presidencia, Paulino Amarilla.

La disidencia presentó una serie de cuestionamientos en una nota formada por unos 100 asociados, reclamando el mal cumplimiento de las funciones del presidente Hugo Daniel Rodríguez, que es objeto de remoción del cargo.

El club popular atraviesa por una turbulencia deportiva e institucional, con inconvenientes económicos.

Las obras de ampliación del estadio Feliciano Cáceres están totalmente paradas, generando una apariencia de un Sportivo en estado de abandono, pese a contar con la fuerza de toda una comunidad para transformarse en potencia.