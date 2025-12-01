Sportivo Luqueño
01 de diciembre de 2025 - 17:38

Luqueño, permanencia hipotecada

Lucas Barrios (derecha, 41 años), entrenador del Sportivo Luqueño, en diálogo con el asistente técnico Pablo Aguilar.
El Sportivo Luqueño tuvo una magra temporada. Su promedio es tan bajo que en el 2026 corre serio riesgo de volver a sufrir el descenso.

El club popular, Sportivo Luqueño, quedó décimo en el torneo Apertura, con 22 puntos y noveno en el Clausura, con 25.

Pasaron cuatro entrenadores, Juan Pablo Pumpido, Gustavo Morínigo, Julio César Cáceres y Lucas Barrios, primerizo como director técnico, que tuvo siete partidos, con dos victorias, dos empates y tres derrotas.

La dirigencia, encabezada por Hugo Daniel Rodríguez, debe aprender de los errores para la conformación del plantel y reactivar lo antes posible el estadio Feliciano Cáceres para volver a recuperar la fuerza de su afición.

La contratación de jugadores de renombre, pero fuera de forma física, sobre todo para el segundo semestre, fue una de las mayores equivocaciones que Luqueño no puede repetir para evitar la caída a la División Intermedia.