Sportivo Luqueño necesita reactivar la casa

La temporada siguiente será dura para los auriazules del Sportivo Luqueño, que deberán hacer una buena campaña para evitar otro descenso a la Intermedia, como el que sufrieron en 2021, en el año del centenario del club.

Lea más: Luqueño, campeón en fútbol playa

En principio, el coliseo será ampliado y modernizado, aunque la estructura es exactamente la misma, con la variante del cambio de las losetas del sector preferencial por bloques prefabricados.

El último partido oficial celebrado en el escenario luqueño fue el 12 de setiembre de 2024, con derrota del dueño de casa contra el 2 de Mayo por 3-2.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy