¡Sportivo Luqueño, campeón!

La tercera edición de la Americas Winners Cup, realizada en San Salvador, reunió a los mejores clubes de fútbol playa del continente en una competencia de alto nivel.
Tras los títulos de Barra de Santiago en 2023 y Flamengo en 2024, este año fue el turno de Sportivo Luqueño, que escribió una página histórica al consagrarse campeón del prestigioso certamen.
Una campaña impecable
El conjunto auriazul firmó un torneo sobresaliente, exhibiendo contundencia ofensiva, solidez táctica y un notable ritmo competitivo en cada una de sus presentaciones.
Primera fase: Luqueño 19-1 Bahía FP (Guatemala); Luqueño 7-4 Samara (Costa Rica) y Luqueño 14-0 San Sebastián (Isla San Sebastián).
Cuartos de final: Luqueño 9-2 Yunis Limón (Costa Rica). Semifinal: Luqueño 3-1 Santa Cruz (Estados Unidos).
Final: Luqueño 6–4 Barra de Santiago (San Salvador).
El plantel campeón lo integraron: Jesús Martínez, Alexandro Luraschi, Milciades Medina, Sixto Cantero, Jhovanni Benítez, Catarino Da Silva, Néstor Medina, Mauricio Pereira, Yoao Rolón, Pedro Mano, Thiago Barrios y Rodrigo Soares.