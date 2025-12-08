Polideportivo
08 de diciembre de 2025 - 21:14

¡Sportivo Luqueño, campeón!

El plantel del Sportivo Luqueño celebra con el trofeo de campeón del Americas Winners Cup en las arenas de la capital de El Salvador, donde se disputó el evento.
El Sportivo Luqueño se consagró campeón de la Americas Winners Cup, disputada en San Salvador. El elenco auriazul escribió su nombre en la historia de este deporte al derrotar en la final 6-4 al conjunto local Barra de Santiago, conquistando así su primer título continental en fútbol playa.

La tercera edición de la Americas Winners Cup, realizada en San Salvador, reunió a los mejores clubes de fútbol playa del continente en una competencia de alto nivel.

Tras los títulos de Barra de Santiago en 2023 y Flamengo en 2024, este año fue el turno de Sportivo Luqueño, que escribió una página histórica al consagrarse campeón del prestigioso certamen.

Una campaña impecable

El conjunto auriazul firmó un torneo sobresaliente, exhibiendo contundencia ofensiva, solidez táctica y un notable ritmo competitivo en cada una de sus presentaciones.

Primera fase: Luqueño 19-1 Bahía FP (Guatemala); Luqueño 7-4 Samara (Costa Rica) y Luqueño 14-0 San Sebastián (Isla San Sebastián).

Cuartos de final: Luqueño 9-2 Yunis Limón (Costa Rica). Semifinal: Luqueño 3-1 Santa Cruz (Estados Unidos).

Final: Luqueño 6–4 Barra de Santiago (San Salvador).

El plantel campeón lo integraron: Jesús Martínez, Alexandro Luraschi, Milciades Medina, Sixto Cantero, Jhovanni Benítez, Catarino Da Silva, Néstor Medina, Mauricio Pereira, Yoao Rolón, Pedro Mano, Thiago Barrios y Rodrigo Soares.