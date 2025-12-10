Sportivo Luqueño
10 de diciembre de 2025 - 18:14

Luqueño: Kure’i Ruiz retorna al Chiquero

Óscar Ruiz retorna a nuestro medio para jugar en Sportivo Luqueño tras militar en el Novorizontino de Brasil.
Después de militar en el Novorizontino, de la Serie B del Brasileirão, el delantero Óscar Ramón Ruiz (34 años) se dispone a retornar a nuestro medio, para jugar en el Sportivo Luqueño.

Por ABC Color

El alteño Kure’i Ruiz ya estuvo en el Chiquero del Sportivo Luqueño en el segundo semestre de 2025, registrando tres goles en 25 partidos con la casaca auriazul.

Las tres primeras bajas del plantel dirigido por el mundialista Lucas Ramón Barrios son Víctor Hugo Dorrego, Rubén Darío Ríos y Walter Rodríguez.

El club popular fue condenado a pagar 70.000.000 de guaraníes más intereses al argentino Pablo Marisi, quien participó de la campaña del ascenso en el 2022.

