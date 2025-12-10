Luqueño: Kure’i Ruiz retorna al Chiquero

El alteño Kure’i Ruiz ya estuvo en el Chiquero del Sportivo Luqueño en el segundo semestre de 2025, registrando tres goles en 25 partidos con la casaca auriazul.

Lea más: Luqueño necesita reactivar la casa

Las tres primeras bajas del plantel dirigido por el mundialista Lucas Ramón Barrios son Víctor Hugo Dorrego, Rubén Darío Ríos y Walter Rodríguez.

El club popular fue condenado a pagar 70.000.000 de guaraníes más intereses al argentino Pablo Marisi, quien participó de la campaña del ascenso en el 2022.

