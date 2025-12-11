Luqueño: Kure’i Ruiz, con el manto auriazul

El alteño Kure’i Ruiz, primera contratación confirmada por el Sportivo Luqueño para la temporada 2026, venía jugando en el Novorizontino de Brasil.

Lea más: Kure’i retorna al Chiquero

Su largo recorrido incluye los clubes Libertad, General Caballero ZC, Guaraní, Rubio Ñu, Capiatá, Cerro Porteño, Bahía, Juventude y Tacuary.

La dirigencia se encuentra abocada a la incorporación de jugadores y las obras en el estadio Feliciano Cáceres, que siguen su curso.

En principio, el deseo es reinaugurar el coliseo en el próximo aniversario del 1 de mayo, pero todo indica que la habilitación del escenario auriazul será recién en 2027.