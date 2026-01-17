Luqueño: Test match en suelo chaqueño

Sportivo Luqueño y Rubio Ñu se citan en el Facundo Deleón Fossatti del 12 de Junio de Villa Hayes, a las 18:00, para medir sus niveles futbolísticos de cara al inicio de la temporada oficial, previsto para la semana próxima.

Los dos clubes vienen de perder. Luqueño sucumbió contra San Lorenzo por 3-1 y Rubio Ñu cayó frente a Nacional 3-0.

El Sportivo cuenta con una interesante base, a la que se sumaron Aldo Maíz y el talentoso Giovanni Bogado en el mediocampo. Necesita ajustar su bloque defensivo, además de puntería en ataque.

El Laureado de Santísima Trinidad viene de la División Intermedia y es casi lógico que pague “derecho de piso” como casi todos los ascendidos. El reciente golpe recibido contra la Academia, con un global de 10-0, fue un toque de alerta para los dirigidos por Gustavo Eliseo Morínigo.

Luqueño cuenta con la conducción técnica de Lucas Barrios, quien pretende imprimir un fútbol dinámico, para lo cual necesita jugadores en óptimo estado físico.