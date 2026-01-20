Sportivo Luqueño
20 de enero de 2026 - 01:00

Luqueño: Presentación y viaje en movida semana

Componentes del equipo base del Sportivo Luqueño.
Componentes del equipo base del Sportivo Luqueño.Gentileza

El Sportivo Luqueño afronta una movida semana, que contempla la preparación para el estreno en el torneo Apertura, la presentación de su indumentaria, el viaje a Pedro Juan Caballero y el partido contra el 2 de Mayo, previsto para el viernes, a las 20:15.

Por ABC Color

Para mañana está marcado el encuentro de los fanáticos del Sportivo Luqueño en la Peatonal Histórica para la exhibición de la vestimenta 2026. El acto está previsto para las 19:21, por el año fundacional del club (el 1 de mayo de 1921).

Lea más: Fuerzas parejas entre Rubio Ñu y Luqueño

El jueves será el traslado a la capital del Amambay para el choque del día siguiente contra el Gallo norteño.

En el reciente amistoso con Rubio Ñu (1-1), el equipo dirigido por Lucas Barrios estuvo integrado por: Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Paul Riveros, Facundo Wiechniak y Álvaro Martínez; Lautaro Comas, Aldo Maíz, Víctor Sebastián Quintana y Giovanni Bogado; Kevin Pereira y Walter González.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy