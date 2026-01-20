Luqueño: Presentación y viaje en movida semana

Para mañana está marcado el encuentro de los fanáticos del Sportivo Luqueño en la Peatonal Histórica para la exhibición de la vestimenta 2026. El acto está previsto para las 19:21, por el año fundacional del club (el 1 de mayo de 1921).

Lea más: Fuerzas parejas entre Rubio Ñu y Luqueño

El jueves será el traslado a la capital del Amambay para el choque del día siguiente contra el Gallo norteño.

En el reciente amistoso con Rubio Ñu (1-1), el equipo dirigido por Lucas Barrios estuvo integrado por: Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Paul Riveros, Facundo Wiechniak y Álvaro Martínez; Lautaro Comas, Aldo Maíz, Víctor Sebastián Quintana y Giovanni Bogado; Kevin Pereira y Walter González.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy