Fuerzas parejas entre Rubio Ñu y Luqueño

En el partido de primer turno jugaron los titulares de Rubio Ñu y Luqueño en una plaza del Bajo Chaco que con seguridad será utilizada para algunos partidos de la división superior, como ya ocurrió en la temporada anterior.

El talentoso Giovanni Bogado anotó el gol auriazul, de tiro libre. El Laureado llegó a la igualdad a través del experimentado Juan Rodrigo Rojas.

Las formaciones. Rubio Ñu: Franco Frágueda; Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos y Pedro Álvarez; Juan José Giménez, Fernando Martínez, Rodrigo Rojas y Derlis Mereles; William Mendieta y Pedro Federico Báez. D.T.: Gustavo Eliseo Morínigo. Luqueño: Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Paul Riveros, Facundo Wiechniak y Álvaro Martínez; Lautaro Comas, Aldo Maíz, Sebastián Quintana y Giovanni Bogado; Kevin Pereira y Walter González. D.T.: Lucas Barrios.

Albiverdes y auriazules cerraron la fase de amistosos. Ahora se enfocan al inicio de la temporada oficial.

Luqueño tendrá una semana corta. La delegación viajará el jueves a Pedro Juan Caballero para el partido del viernes contra el Sportivo 2 de Mayo, a desarrollarse en el estadio Río Parapití, a las 20:15.

El reestreno de Rubio Ñu, campeón de la Intermedia 2025, será el próximo domingo contra Ameliano, en La Fortaleza del Pikysyry, a las 20:15. El coliseo de la V azulada se encuentra en la compañía Naranjaisy de la ciudad de Villeta.