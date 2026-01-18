Fuerzas parejas entre Rubio Ñu y Luqueño

En el partido de primer turno jugaron los titulares de Rubio Ñu y Luqueño en una plaza del Bajo Chaco que con seguridad será utilizada para algunos partidos de la división superior, como ya ocurrió en la temporada anterior.
Lea más: Test match en suelo chaqueño
El talentoso Giovanni Bogado anotó el gol auriazul, de tiro libre. El Laureado llegó a la igualdad a través del experimentado Juan Rodrigo Rojas.
Las formaciones. Rubio Ñu: Franco Frágueda; Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos y Pedro Álvarez; Juan José Giménez, Fernando Martínez, Rodrigo Rojas y Derlis Mereles; William Mendieta y Pedro Federico Báez. D.T.: Gustavo Eliseo Morínigo. Luqueño: Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Paul Riveros, Facundo Wiechniak y Álvaro Martínez; Lautaro Comas, Aldo Maíz, Sebastián Quintana y Giovanni Bogado; Kevin Pereira y Walter González. D.T.: Lucas Barrios.
Albiverdes y auriazules cerraron la fase de amistosos. Ahora se enfocan al inicio de la temporada oficial.
Luqueño tendrá una semana corta. La delegación viajará el jueves a Pedro Juan Caballero para el partido del viernes contra el Sportivo 2 de Mayo, a desarrollarse en el estadio Río Parapití, a las 20:15.
El reestreno de Rubio Ñu, campeón de la Intermedia 2025, será el próximo domingo contra Ameliano, en La Fortaleza del Pikysyry, a las 20:15. El coliseo de la V azulada se encuentra en la compañía Naranjaisy de la ciudad de Villeta.