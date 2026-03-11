Sergio Otálvaro explica su renuncia de la Dirección Deportiva de Luqueño

El Sportivo Luqueño atraviesa una etapa de reestructuración. Tras la reciente salida del entrenador Lucas Barrios de la dirección técnica, el club recibió un nuevo modificación en su organigrama: el colombiano, quien también vistió la camiseta auriazul en su etapa como jugador (2024-2025) presentó su renuncia a la Dirección Deportiva.

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el “Parce” explicó que su decisión de dar un paso al costado responde a una búsqueda de coherencia con el momento que vive la institución. “Hoy cierro una etapa profesional... lo hago convencido de que es lo más coherente en este momento”, dictaba parte del texto donde Otálvaro agradeció la oportunidad de haber aportado su experiencia al a la institución.

Durante su breve gestión, el exlateral oriundo de Medellín destacó que su enfoque principal fue la construcción de bases organizativas, la optimización de recursos y la búsqueda de un proyecto con mayor orden y sostenibilidad. Sin embargo, el cambio en la dirección técnica tendría un trasfondo relacionado a la crisis económica que atraviesa el club habrían acelerado el fin de su ciclo.

La salida de Otálvaro parece no ser un hecho aislado. El cafetero desembarcó en el proyecto en octubre de 2024, en una apuesta de la directiva por profesionalizar el área deportiva junto a Lucas Barrios, al frente del plantel prinicipal. Con la renuncia de la “pantera” Barrios hace apenas unos días y el reciente nombramiento de Pedro Sarabia como nuevo estratega, la estructura habría quedado ya sin fuerza.

El comunicado de Sergio Otálvaro