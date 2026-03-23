Pedro Sarabia renuncia a la dirección técnica del Sportivo Luqueño

La gestión del “Cabo” al frente del equipo fue extremadamente corta. Presentado oficialmente el 4 de marzo, su ciclo no alcanzó a cumplir siquiera un mes de duración. Durante este periodo, el técnico dirigió apenas cuatro compromisos, logrando solo un empate y sufriendo tres caídas. Estos resultados evidenciaron la incapacidad del plantel para reaccionar ante la urgencia de sumar puntos en el torneo Apertura 2026.

El adiós del entrenador se da tras una semana de máxima tensión. El último viernes, el plantel fue blanco de un ataque con petardos por parte de desconocidos, un acto de amedrentamiento motivado por el mal desempeño del club. Más allá del repudio generalizado a la violencia, el suceso desnudó las falencias logísticas de la institución: las prácticas se realizan en la Liga Luqueña (Costa Sosa), un predio calificado como inseguro y poco apto para el fútbol de élite.

La presión externa no generó una respuesta positiva en el campo. En su encuentro en Itauguá, Luqueño fue anulado por un Sportivo 2 de Mayo que dominó el juego a voluntad, transformando el partido en un monólogo futbolístico. El golpe emocional de la derrota fue tal que el equipo cayó a la zona de descenso, compartiendo el fondo de la tabla de promedios con el recién ascendido Sportivo San Lorenzo, además de caer en la penúltima posición de la clasificación.