Entró, cometió una falta y salió: la insólita y fugaz aparición de un juvenil de 15 años

El entrenador Auriazul, Hernán Rodrigo López ordenó el ingreso del joven defensor para iniciar la etapa complementaria (segundo tiempo). Sin embargo, en la primera acción en la que el juego se detuvo, el defensor fue nuevamente sustituido, permaneciendo en cancha menos de dos minutos. El cambio se concretó cuando el juvenil cedió su lugar a Óscar “Kure’i” Ruiz, en una variante realizada apenas iniciado el complemento.

Lea más: Maldición auriazul: Ameliano y Sportivo Luqueño igualan 2-2

Pese al escaso tiempo que estuvo en el campo, Oliver López alcanzó a intervenir en una jugada puntual: fue al cruce con Elvio Vera, quien previamente había dejado en el camino a dos jugadores auriazules. En esa acción, el futbolista adolescente contuvo la diagonal del atacante con una infracción, lo que frenó el partido y permitió que se produjera la sustitución que terminó con su breve participación.

👏¡SE VINO EL DEBUT! Con tan solo 15 años, ingresó el zaguero central Oliver López en el Sportivo Luqueño.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/jI4s9ECegK — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 5, 2026

Más allá del debut relámpago, el zaguero de 15 años fue convocado por la Albirroja Sub 16, selección que disputará los IV Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá. Además, esos minutos en Primera también le permitirán sumar en la bolsa Sub 19 del “Auriazul”, en el marco del reglamento de la APF. Esta normativa establece que los seleccionados juveniles deben contar con minutos en la máxima categoría para que su convocatoria pueda sumar en el cómputo del minutaje obligatorio del club.