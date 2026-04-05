Sportivo Luqueño
05 de abril de 2026 - 23:13

Entró, cometió una falta y salió: la insólita y fugaz aparición de un juvenil de 15 años

El joven zaguero central, Oliver López recibe las palabras de aliento del entrenador Hernán Rodrigo López y de los demás integrantes de la banca de suplentes del Sportivo Luqueño.
El joven zaguero central, Oliver López recibe las palabras de aliento del entrenador Hernán Rodrigo López y de los demás integrantes de la banca de suplentes del Sportivo Luqueño.

Una escena insólita volvió a presenciarse en un encuentro de la Primera División, emulando aquel recordado episodio que tuvo como protagonista al jugador del 2 de Mayo, Juan Armoa. En esta ocasión, todas las miradas se centraron en el juvenil defensor Oliver Santiago Miguel López Acosta, de solo 15 años, quien vivió un debut en la categoría de honor tan ansiado como efímero.

Por ABC Color

El entrenador Auriazul, Hernán Rodrigo López ordenó el ingreso del joven defensor para iniciar la etapa complementaria (segundo tiempo). Sin embargo, en la primera acción en la que el juego se detuvo, el defensor fue nuevamente sustituido, permaneciendo en cancha menos de dos minutos. El cambio se concretó cuando el juvenil cedió su lugar a Óscar “Kure’i” Ruiz, en una variante realizada apenas iniciado el complemento.

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Pese al escaso tiempo que estuvo en el campo, Oliver López alcanzó a intervenir en una jugada puntual: fue al cruce con Elvio Vera, quien previamente había dejado en el camino a dos jugadores auriazules. En esa acción, el futbolista adolescente contuvo la diagonal del atacante con una infracción, lo que frenó el partido y permitió que se produjera la sustitución que terminó con su breve participación.

Más allá del debut relámpago, el zaguero de 15 años fue convocado por la Albirroja Sub 16, selección que disputará los IV Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá. Además, esos minutos en Primera también le permitirán sumar en la bolsa Sub 19 del “Auriazul”, en el marco del reglamento de la APF. Esta normativa establece que los seleccionados juveniles deben contar con minutos en la máxima categoría para que su convocatoria pueda sumar en el cómputo del minutaje obligatorio del club.