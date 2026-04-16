Sportivo Luqueño: Presión para cobrar

La medida de presión adoptada por los futbolistas obligó al presidente, Hugo Rodríguez, a promover una reunión con los referentes, que tenían la misión de desmentir la protesta.

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En “off de record” (algo así como de manera confidencial), algunos jugadores dijeron que la única forma de cobrar era con una presión como la que se dio, aunque “oficialmente” desmintieron que hayan recurrido al “paro” de actividades.

“No nos hacemos responsables de informaciones que circulan en las redes sociales, totalmente alejadas de la realidad”, posteó en su cuenta Walter González, que en rendimiento probablemente sea el menos indicado en dirigirse en nombre del grupo. El mismo escrito fue posteado por Lautaro Comas, capitán en ausencia del suspendido Alfredo Aguilar.

Luqueño jugará el sábado con Guaraní en el Deportivo Capiatá, a las 18:15.