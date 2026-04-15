Sportivo Luqueño
15 de abril de 2026 - 18:01

El plantel de Luqueño no se presentó a entrenar por incumplimiento de pagos

El plantel del Sportivo Luqueño, durante los trabajos de pretemporada.
El plantel del Sportivo Luqueño, durante los trabajos de pretemporada.

Sportivo Luqueño acumulaba nueve encuentros sin victorias, con un tres empates y seis derrotas. Esa inercia se quebró recientemente con un triunfo sobre Recoleta FC, resultado que, en condiciones normales, suele funcionar como punto de partida para estabilizar rendimientos.

Por ABC Color

Sin embargo, ese alivio quedó opacado por un problema extradeportivo: el plantel decidió no entrenar como medida de fuerza frente a atrasos en los pagos.

De acuerdo con la información de una fuente interna, no hubo práctica en la tarde debido a la falta de pago. Los futbolistas, “en común acuerdo”, resolvieron hacer huelga por salarios adeudados que abarcarían entre dos y cuatro meses, además de premios pendientes en algunos casos. La situación también afecta a funcionarios del club, que igualmente registran pagos atrasados.

El conflicto no solo interrumpe la rutina semanal, sino que deja en el aire la planificación inmediata: el entrenamiento de mañana quedó “indefinido”, bajo la premisa de que dependerá del entendimiento al que lleguen las partes. En términos prácticos, el club se enfrenta a un escenario en el que su preparación deportiva queda supeditada a una negociación económica aún sin resolución pública.

El equipo dirigido por Hernán Rodrigo López debe enfrentar el sábado a Guaraní, que actuará como local en el estadio Erico Galeano, en la ciudad de Capiatá. El encuentro está programado para las 18:15 y corresponde a la decimoséptima ronda del torneo Apertura 2026.