Sportivo Luqueño, con asamblea para rendir cuentas a asociados

Un acto dominical en el que las autoridades del Sportivo Luqueño rendirán cuentas a la masa societaria de la institución popular.

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La convocatoria está fijada para las 08:00, en el salón Rufo Galeano, ubicado en el remodelado estadio Feliciano Cáceres.

El orden del día contempla la aprobación del acta de la asamblea anterior, la consideración de la memoria y estados financieros presentados por el Comité Ejecutivo correspondiente al 31 de diciembre de 2025, como primeros puntos.

El ítem final establece asuntos varios, es decir que los asociados tendrán la posibilidad de expresar sus inquietudes.

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El club popular es dirigido por el economista Hugo Daniel Rodríguez desde el 23 de abril de 2021. El pleno reacomodo en el cargo sufrió el descenso. El retorno a la máxima categoría fue inmediato. El titular auriazul, reelecto el 22 de diciembre de 2024, para el periodo 2025/2028, lleva sobre sus hombros una pesada carga económica.