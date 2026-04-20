Polideportivo
20 de abril de 2026 - 17:34

Sportivo Luqueño ya tiene grupo definido para la Libertadores de fútbol playa

Sportivo Luqueño representará a Paraguay en la Copa Libertadores del fútbol playa.
Sportivo Luqueño representará a Paraguay en la Copa Libertadores del fútbol playa.

Este lunes se realizó el sorteo de la Copa Libertadores de fútbol playa donde el Sportivo Luqueño, vigente campeón paraguayo, ya conoce el grupo y los rivales para el certamen continental que se inicia el 3 de mayo en Brasil.

Por David Rolón

El Sportivo Luqueño, vigente monarca de la Superliga de fútbol playa, estará en el Grupo C de la Copa Libertadores que se disputará entre el 3 y el 10 de mayo la ciudad brasileña de en Espirito Santo.

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El elenco auriazul estará junto con Guaviare Beach Soccer de Colombia, Academia Tito Drago de Perú y Ceilandia de Brasil.

Definido los grupos para la Copa Libertadores de fútbol playa en Brasil.
Definido los grupos para la Copa Libertadores de fútbol playa en Brasil.

Sistema del torneo

El evento internacional comenzará con una fase de grupos en la que los cuatro equipos se enfrentarán todos contra todos a un único partido.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán directamente mientras que los dos mejores terceros accederán a los cuartos de final.