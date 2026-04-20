Sportivo Luqueño ya tiene grupo definido para la Libertadores de fútbol playa

El Sportivo Luqueño, vigente monarca de la Superliga de fútbol playa, estará en el Grupo C de la Copa Libertadores que se disputará entre el 3 y el 10 de mayo la ciudad brasileña de en Espirito Santo.

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El elenco auriazul estará junto con Guaviare Beach Soccer de Colombia, Academia Tito Drago de Perú y Ceilandia de Brasil.

Sistema del torneo

El evento internacional comenzará con una fase de grupos en la que los cuatro equipos se enfrentarán todos contra todos a un único partido.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán directamente mientras que los dos mejores terceros accederán a los cuartos de final.