Los goles de Iván Maggi encienden la ilusión del Sportivo Luqueño

De los 21 goles anotados por el Sportivo Luqueño en el torneo Apertura, 10 los marcó el centroatacante argentino Iván Gabriel Maggi, nacido en Lanús el 14 de junio de 1999.

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Formado en Racing Club de Avellaneda, el atacante pasó por San Martín de Tucumán, Güemes de Santiago del Estero y Nueva Chicago.

Esta es su primera experiencia internacional. En Luqueño lleva 10 conversiones en 18 presentaciones, siendo la mejor contratación auriazul del presente ciclo.

Iván Gabriel registró el sábado el doblete para la victoria contra Trinidense por 2-1, en Itauguá.

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Sus otras “víctimas” fueron 2 de Mayo (2), Recoleta, Guaraní (2), San Lorenzo, Nacional y Ameliano. De la decena de conversiones, dos fueron de penal.

El segundo en la tabla de artilleros es Lorenzo Melgarejo (Libertad), con 9, mientras que Allan Wlk Duré (Recoleta) completa el podio, con 8.