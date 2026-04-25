Luqueño derrota a Trinidense en duelo entre auriazules

Esfuerzo colectivo y destaque individual de Iván Maggi

Del fútbol colectivo a los arrebatos individuales, cada vez más esporádicos con el transcurrir de los minutos. El paso por el que atraviesa el juego de Luqueño, por la deficiente preparación física.

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El tempranero gol se dio como consecuencia de lo que pasaba en campo. Incursión por izquierda del joven Ramos, cuyo envío al área fue redireccionado por Maggi que le ganó en el duelo a Bruno Valdez. El tiro del argentino pasó entre las piernas del portero Samudio.

Trinidense tardó el activar, errático al inicio, superado por un rival más enchufado.

Una pelota retrasada por Chico Díaz desencadenó en el empate. Maniobra por derecha de Maná frente a la marca remota de Balbuena y la definición serena de Clementino González después de anticiparse a Riveros.

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Luqueño quedó prácticamente sin energías en plena etapa inicial. A la Cruz amarilla se le presentaba un amplio panorama para pasar al frente y adjudicarse los puntos.

Un remate en el área de Axel Cañete pasó sobre el travesaño. A través del VAR se detectó que la pelota dio en la mano en posición antinatural de Álvaro Martínez. Luego de una inacabable revisión en pantalla, Alipio Colmán desestimó el penal.

En una gran intervención, Mongelós paró una pelota de gol a Morínigo. En el rebote, Romero quiso romper el arco y su potente disparo resultó aéreo.

El elenco capitalino le tuvo a merced al rival, cada vez más desgastado. Sin embargo, Luqueño volvió a adelantarse en el marcador luego de una conexión argentina, con la asistencia de Comas a Maggi, quien giró sobre su eje (en una baldosa) para someter a Samudio. Parecida a una acción de futsal.

Luqueño ganó en confianza, fue quemando segundos hasta consumar el triunfo que a esta altura es oro, porque venía a los tumbos.