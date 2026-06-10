Sportivo Luqueño presenta su primera incorporación

Nicolás Campisi (29 años) es el primer futbolista en ser presentado por el Sportivo Luqueño en este mercado de pases. Otro atleta asegurado y que sería oficializado en breve es el marcador central Miguel Ángel Barreto (28), proveniente del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.
Lea más: Miguel Barreto, del Corral al Chiquero
Antes de militar en Luqueño, Campisi estuvo en Sportivo San Lorenzo. Luego del cierre de su primer ciclo en el club auriazul, también defendió los colores de Sol de América.
Campisi pasó por Atlético Tucumán, Huracán, Unión de Santa Fe, Tampa Bay Rowdies y Miami FC de Estados Unidos. Esta temporada estuvo en Estudiantes de Caseros.
Luqueño afrontará un duro segundo semestre, debido al bajo promedio, que pone en riesgo su continuidad en la máxima categoría.
Las actividades se reiniciarán la semana próxima, bajo la conducción técnica del uruguayo Hernán Rodrigo López.
El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El estreno auriazul será contra Guaraní, de visitante.