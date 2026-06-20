Luqueño: Tiago Caballero llega al club del cual es hincha

En la semana que entra se hará oficial la incorporación de Tiago Isaías Caballero Fleytas (21 años) por parte del Sportivo Luqueño, que necesita realizar una gran campaña en el campeonato Clausura que arranca el viernes 24 de julio para evitar el descenso.

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Apenas surgió la posibilidad que el chico luqueño juegue en el Sportivo, en las redes sociales fueron proyectadas imágenes cuando era joven con el distintivo del club popular auriazul, del cual es hincha.

Tiago es del barrio Primavera. Su irrupción en el fútbol grande se dio de la mano de Nacional, en donde realizó grandes presentaciones que le valieron su convocatoria a las selecciones menores. Fue campeón con la Albirroja del Preolímpico Sudamericano Sub 23.

En julio de 2025, el centrodelantero fue transferido por la Academia a Olimpia, en el que disputó 15 partidos y marcó un gol. Es monarca franjeado del torneo Apertura 2026.

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El Decano lo cede ahora a Luqueño para ganar minutos y así retornar al Expreso con mayor rodaje.

Además de Tiago Caballero, las otras incorporaciones auriazules son Nicolás Campisi, Miguel Barreto y Diego Viera.

El plantel activa bajo la conducción técnica del uruguayo Hernán Rodrigo López. El debut en el segundo certamen liguero de la temporada será contra Guaraní, de visitante.