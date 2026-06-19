Diego Duarte retorna a Nacional

Fueron 30 partidos y tres goles marcados por Diego Ariel Duarte Garcete, de 24 años, al AFS de Portugal, al que fue precisamente cedido por la Academia, Nacional.

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El popular DD disputó 27 encuentros y llegó a sus tres anotaciones en la Primeira Liga lusitana. También registra tres cotejos en la Copa de Portugal, en la que no pudo marcar.

Duarte es la primera incorporación del plantel tricolor, dirigido técnicamente por el argentino Víctor Bernay.

El ariete se formó en Olimpia, en el que debutó en Primera. En 2023 actuó en Sportivo Ameliano y luego pasó a Nacional, como agente libre.

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Las tareas del plantel académico con vistas al segundo semestre están en desarrollo.

La primera baja confirmada es el zaguero Alexis Cañete, quien seguirá su carrera futbolística en Cerro Porteño.

El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El debut de Nacional será contra Ameliano, de visitante.