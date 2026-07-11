Sportivo Luqueño, con pruebas académicas

Como los duelos preparatorios se disputan a puertas cerradas, el sistema de comunicación de los clubes pasa a ser fundamental para la prensa. En ese sentido, el Sportivo Luqueño está entre los mejores, al brindar detalles y fotografías de sus partidos.

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El local Nacional se impuso en el primer encuentro de 70 minutos (dos etapas de 35) por 1-0, mientras que en el segundo, Luqueño salió airoso por 1-0, con el tanto de Lautaro Comas.

El equipo presentado por el entrenador uruguayo Hernán Rodrigo López en primer turno estuvo integrado por: Francisco Mongelós; Lucas Morales, Miguel Barreto, Jonathan Díaz y Damián Florentín; Kevin Pereira, Fernando Benítez, Sebastián Maldonado y Jonathan Ramos; Thiago Franco y Walter González. Ingresaron: Blas Escobar, Matías Riveros, Óliver López, Sebastián Silguero, Enzo González y Matías Grange.

El elenco B auriazul, que por sus figuras se aproxima más al titular, estuvo compuesto por: Nicolás Campisi; Santiago Ocampos, Adrián Brizuela, Facundo Wiechniak, Álvaro Martínez, Marcelo Ojeda, Aldo Maíz, Giovanni Bogado, Óscar Ruiz, Lautaro Comas e Iván Maggi. Ingresaron: Óliver López y Matías Riveros.