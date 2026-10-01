Lucas Barrios: “Habíamos hecho un gran partido y nos merecíamos pasar”

Apenas consumado el pasaporte a la siguiente fase, un afónico Lucas Barrios compartió sus sensaciones, rindiendo cuentas del esfuerzo de su plantel: “Muy contentos por los muchachos; la verdad que uno perdió la voz. El partido fue muy intenso, peleado en los dos lados con un gran rival como Olimpia. La realidad es que tienen un gran equipo, van muy bien en el torneo local y, bueno, a nosotros nos tocó pasar hoy. Habíamos hecho un gran partido y nos merecíamos pasar. Y esto es de los muchachos, la verdad que feliz por ellos, porque se merecen esto. Yo no tengo duda de que a medida que pasen los partidos vamos a ir creciendo”.

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Identidad ofensiva y carácter ante el puntero

Consultado sobre la propuesta audaz del equipo y si esta victoria consolida la idea táctica frente a un rival de jerarquía, el estratega auriazul enfatizó que la mística del equipo se basa en asumir riesgos y buscar siempre el arco de enfrente: “Nosotros dijimos desde el primer momento que llegamos. Somos convencidos que tenemos que atacar al arco rival. Muchas veces vamos a sufrir, pero los muchachos entendieron de entrada lo que queremos, que queremos atacar, que queremos ser protagonistas y, bueno, hoy se les jugó un rival que venía muy bien de ganar la libertad y de hacer un gran campeonato porque va puntero y creo que nosotros hicimos un partido a la perfección. Los muchachos entendieron el mensaje y gracias a Dios pasamos y muy feliz por eso”.

La confianza a Campisi y la eficacia en los penales

La definición desde los doce pasos tuvo como gran héroe al guardameta Nicolás Campisi, quien se lució al contener los disparos de Gabriel Ávalos y Hugo Sandoval. Al respecto, el mundialista con Paraguay elogió para su portero y resaltó el trabajo previo realizado en los entrenamientos: “La verdad que Nico tiene toda nuestra confianza. Apenas llegamos le dimos la confianza, es un gran arquero y se merece este momento porque ha luchado mucho para volver a jugar y realmente desde que llegamos nos ha rendido y, bueno, los jugadores se ponen y se sacan solos”.

Finalmente, el entrenador remarcó la importancia de la profundidad del plantel y el compromiso colectivo que se reflejó en la precisión durante la tanda decisiva: “Como digo siempre, nosotros tenemos un grupo y cualquiera que esté en el grupo tiene que estar capacitado para cuando le toque estar bien. Así que contento por él, contento por la tanda de penales que convertimos. Ayer entrenamos y los muchachos ejecutaron muy bien, así que es todo de ellos. Muy feliz y, bueno, nos vamos contentos y la República está contenta”.