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Sportivo Luqueño
29 de octubre de 2026 - 10:59

Luqueño: Lucas Barrios pide “apoyo” en medio del nefasto ciclo

Lucas Ramón Barrios Cáceres (41 años), director técnico del Sportivo Luqueño. Su segundo ciclo contempla 8 partidos, con 2 triunfos, 1 empate y 5 derrotas.
Lucas Ramón Barrios Cáceres (41 años), director técnico del Sportivo Luqueño. Su segundo ciclo contempla 8 partidos, con 2 triunfos, 1 empate y 5 derrotas.ABC Color

El Sportivo Luqueño quedó eliminado el miércoles de la Copa Paraguay a manos de Recoleta FC. El técnico Lucas Barrios tuvo un intenso cruce con un comunicador local al que pidió “apoyo”.

Por ABC Color
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Con más partidos disputados que puntos ganados, el Sportivo Luqueño afronta un 2026 para el olvido. Se encuentra fuera de la zona de descenso solo porque San Lorenzo (ya sentenciado) y Rubio Ñu, también sobrellevan una pésima temporada.

Lea más: Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales

La Copa Paraguay aparecía como carta de salvación para el club popular auriazul. Sin embargo, el equipo dirigido técnicamente por Lucas Barrios, no pudo superar la barrera de los cuartos de final, siendo derrotado el miércoles por Recoleta FC en Itauguá, por 2-0.

En el primer tiempo, con la intervención del VAR, el zaguero argentino Facundo Wiechniak fue expulsado por impedir una posibilidad manifiesta de gol de Aldo Walmor González.

El espectáculo tuvo una conducción sobria de Blas Antonio Romero. Sin embargo, el entrenador cargó contra el arbitraje como si fuese el motivo de la eliminación, cuando su elenco quedó “regalado” defensivamente a poco de iniciar el segundo tiempo, facilitando el segundo tanto tras una “alocada” (o desesperada) salida del arquero Nicolás Campisi.

En la conferencia de prensa, el orientador trató de justificar el mal desempeño de su elenco, y como no le gusta recibir cuestionamientos, se tomó con el comunicador local Hugo Martín Pereira, a quien en pocas palabras pidió “apoyo” por su “luqueñismo”, cuando el periodismo está para otras cosas.

Visiblemente molesto, Barrios no dejó preguntar casi nada, poniendo de manifiesto el referato, cuando el tiene gran parte de la responsabilidad de la debacle, con la endeble conformación de su elenco, carente de jerarquía.

La “Pantera” cumple su segundo ciclo en el Sportivo. Se dice que las segundas partes nunca fueron buenas (existen excepciones). En su caso, la primera tampoco resultó positiva. Sus números en general: 7 victorias, 4 empates y 12 derrotas.

El orientador dijo además que su misión es mantener a Luqueño en Primera. Es que ni perdiendo todos los juegos que le restan al torneo Clausura caerá a la División Intermedia si el Laureado (Rubio Ñu) no enlaza resultados positivos. Entonces no sería un mérito suyo que el gigante dormido de la Ciudad de la Música sigue en la división de Honor. Lo que están haciendo con este pésimo desempeño, en pocas palabras, es hipotecar la continuidad en Primera.

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