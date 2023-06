Exclusivo de ABC: Lucas Barrios desmintió una pelea con el técnico José Arrúa

Lucas Barrios rompió el silencio en ABC TV y ABC Cardinal y desmintió los rumores de una pelea con José Arrúa en el vestuario del Feliciano Cáceres. En la conferencia posterior al empate 2-2 del Sportivo Trinidense con Sportivo Luqueño, el técnico apareció con parte de la cara hinchada, producto al parecer de un golpe. “Nunca haría eso hacia un entrenador ni a otra persona”, expresó.

“Seguramente salió eso porque se sabía que yo rescindía el contrato”, agregó Barrios, quien confirmó que rescindió el vinculo con el Triki. “Esto es algo armado que seguramente el que lo hizo lo hizo con mala intención”, añadió el delantero de 38 años sobre las versiones de que supuestamente fue a los puños con Arrúa ya que el DT tenía una marca en el rostro.

“Uno necesita esa secuencia de un partido completo, no lo he tenido desde que llegué a Trinidense. José (Arrúa) me dijo que no me podía dar. Tener un partido completo era lo que necesitaba y lo iba a hacer en Reserva, pero no se me concedió. Me dijo que el presidente del club y su familia le exigían que tenía que jugar otro compañero. Y ahí es cuando yo interrumpo mi contrato”, reveló.

