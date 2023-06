Sportivo Trinidense oficializó la rescisión de Lucas Barrios

Lucas Barrios rescindió el vínculo de una temporada con el Sportivo Trinidense. El delantero y club acordaron terminar el contrato antes de tiempo a causa de unas diferencias con el entrenador José Arrúa. El delantero de 38 años, que volvió del retiro, vistió la casaca del Triki por 19 partidos, entre los que marcó 4 goles en la primera experiencia en el fútbol paraguayo.

Lea más: Lucas Barrios desmintió una pelea con el técnico José Arrúa

Este lunes, poco después de la entrevista exclusiva de Barrios con el Cardinal Deportivo, en la que desmintió una supuesta pelea a los puños con Arrúa, la institución del barrio Santísima Trinidad oficializó la salida del jugador. “Por todas las alegrías, los goles, el profesionalismo y la gran persona que formó parte de nuestra querida institución”, comunicó.

“Te deseamos el mayo de los éxitos en tus proyectos futuros y te dedicamos un gran: ¡Gracias Lucas!”, culminó Trinidense agradeciendo a Barrios, quien por su parte, mencionó que “me duele irme de Trinidense en este momento, estuve triste estos días porque había agarrado una posibilidad de jugar, de tener minutos y convertir, de ser importante para el equipo”.

Lucas Barrios y el porqué rescindió con Trinidense

Barrios explicó que la decisión de abandonar el club antes de finalizar el torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo fue porque “siento que hay alguien que no quiere que yo siga en el club”. “Yo tenía una charla con el entrenador hace una semana, porque habíamos hablado de completar un partido de noventa minutos. Le pedí y me dijo que no era posible”, contó.

“Uno necesita esa secuencia de un partido completo, no lo he tenido desde que llegué a Trinidense. José (Arrúa) me dijo que no me podía dar. Tener un partido completo era lo que necesitaba y lo iba a hacer en Reserva, pero no se me concedió. Me dijo que el presidente del club y su familia le exigían que tenía que jugar otro compañero. Y ahí es cuando yo interrumpo mi contrato”, reveló.

Barrios mencionó que conversó con el titular de la entidad, Norman Rieder, quien negó al experimentado jugador que haya exigido que juegue otro. “Me junto con el presidente y él me ratifica que esa noticia es mentira. Yo lo conozco a Norman Rieder, es una persona muy seria y él nunca haría eso ni su familia”, puntualizó el ex Borussia Dortmund.