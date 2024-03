Trinidense mide a Colo Colo por la Fase 3 de la Copa Libertadores

Sportivo Trinidense disputa este miércoles la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2024. Después de la histórica victoria 1-0 sobre El Nacional en Quito y posterior clasificación, el Auriazul enfrenta al Colo Colo de Guillermo Paiva: el partido empieza a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio La Huerta de Asunción. Arbitra Alexis Herrera con el VAR de Juan Soto.

El Triki, que juega el certamen por primera vez en la historia, aseguró presencia continental por el resto del semestre, pero el objetivo principal es acceder a la fase de grupos del torneo más importante del continente. Los del Barrio Santísima Trinidad buscan una victoria y viajar a Santiago de Chile con ventaja en la serie. La revancha será el próximo miércoles, en el Monumental.

El entrenador José Arrúa, que guardó a los titulares en la derrota 3-2 ante General Caballero de Juan León Mallorquín por la octava ronda del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo, modifica la alineación que conquistó el boleto a la ronda en el Rodrigo Paz Delgado: el atacante Óscar Giménez ingresa por el defensor David Villalba. El cambio también varia el sistema, regresando al 4-4-2.

El Cacique viajó a Asunción con Guillermo Paiva y Arturo Vidal. El ex Olimpia, refuerzo para la temporada 2024, arrancaría en el once de Jorge Almirón. Por su lado, sorpresivamente, el mediocampista ex Athletico Paranaense fue incluido en la nómina del argentino después de la lesión que sufrió ante Godoy Cruz y la ausencia contra Huachipato por el certamen local.

La Huerta, una excepción para el Sportivo Trinidense

Sportivo Trinidense juega de local frente a Colo Colo en La Huerta a pesar de que el estadio de Libertad no reúne los requisitos Conmebol al no contar con las lumínicas reglamentarias. Pero a causa de los cuatro partidos en Asunción y solo el Defensores del Chaco disponible para tres días, el organismo rector del fútbol sudamericano, la TV y los clubes eligieron Tuyucuá como sede.

Las formaciones de Sportivo Trinidense vs. Colo Colo