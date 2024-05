Sportivo Trinidense y el adiós a Copa Sudamericana como juez

Sportivo Trinidense culmina este miércoles la histórica primera participación en la Copa Sudamericana. El Triki accedió al certamen procedente de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2024, pero quedó eliminado de la posibilidad de avanzar de ronda. En al sexta y última fecha del Grupo D, los de Santísima Trinidad enfrentan a Fortaleza: a las 20:00, en el estadio Castelão.

Los dirigidos por José Arrúa, que el domingo vencieron por 2-1 a Olimpia por el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo, es juez de la definición de la llave, que tiene a los brasileños en la cima con 11 puntos, a Boca Juniors en el segundo lugar con 8 y al Nacional Potosí de Gustavo Cristaldo en el tercer puesto con 7. Por su lado, el Auriazul está último con solo 3 unidades.

Sportivo Trinidense: 1 triunfo en 5 partidos del grupo

A diferencia de Nacional (2-1 vs. Argentinos Juniors) y Sportivo Luqueño (0-3 vs. Racing), que finalizaron el certamen con derrotas de visitante y sin ganar en las seis ruedas del cuadro principal, Trinidense ya logró una victoria (2-0 sobre Nacional Potosí en el Defensores del Chaco) y busca terminar la competencia continental con otro triunfo, que ingresará al club US$ 115.000.

Las formaciones de Fortaleza vs. Sportivo Trinidense