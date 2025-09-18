José Arrúa sobre la posibilidad de dirigir Cerro Porteño: “Escuchar, siempre voy a escuchar”

Consultado sobre si había recibido una llamada de Cerro Porteño, Arrúa respondió: “No, no, la verdad que no. Por eso justamente tampoco quería hablar, porque nosotros tenemos un partido muy importante ahora. Creo que nosotros nos debemos a Trinidense. Había contestado por mensajes nada más las consultas. Nosotros estamos muy enfocados en el partido de mañana. La verdad que es a lo que nosotros nos debemos, y tenemos un compromiso, así como están diciendo, muy importante para nuestras pretensiones. Lastimosamente no pudimos sumar el partido anterior, donde por ahí teníamos un partido controlado. Pero bueno, ya pasó, mañana enfrentamos a un gran rival como Olimpia, que viene golpeado también, pero no deja de ser un grande”.
El joven entrenador también se mostró halagado por el hecho de que su nombre sea bien recibido por la afición de Cerro Porteño. “Muy contento, nos pone muy contentos como cuerpo técnico. Quiere decir que se está viendo el trabajo que uno está haciendo, no solamente el hincha de Cerro, hay varias gentes que están valorando eso, y nos da mucha motivación para seguir creciendo, para seguir mejorando, para seguir aprendiendo. En esta carrera uno sabe que muchas veces es muy ingrato, entonces estos momentos hay que disfrutarlos. Hay que seguir creciendo y aprendiendo, y bueno, dejando lo más alto a Trinidense, que es el objetivo que tenemos ahora”.
Ante la posibilidad de recibir un llamado de la directiva de Cerro Porteño, manifestó. “Claro que atendemos, a cualquier persona, siempre soy de hablar mucho. Pero yo me debo a Trinidense, como le dije al presidente, el primero en enterarse si pasa algo o con el que voy a conversar es con él, porque le debo demasiadas cosas en mi carrera. Soy muy agradecido, valoro el lugar que él me da en el club, estoy muy contento acá y tenemos muchos objetivos todavía por cumplir. Entonces, escuchar, siempre voy a escuchar, pero después de la toma de decisión no puedo decir que sí y que no, porque tienen que haber muchas cosas como para que yo pueda dejar el Trinidense. Los técnicos tienen un proceso y si yo no respeto también eso, no habla bien de mi persona, entonces tienen que haber muchas cosas y antes que nada, hablar mucho también con el presidente, de las cosas que está excluido y de todo lo que él me dio”.
Arrúa enfatizó que, en caso de un posible cambio de club, iría con su equipo de trabajo completo. “Claro, así mismo. Ya me tocó en su momento, era donde me habían ofrecido por ahí solo en época de pandemia, bueno, no me pareció porque José Arrúa no es solamente José Arrúa. Como te dije, hay un trabajo del preparador físico, hay un trabajo del arquero, hay un trabajo del ayudante, somos un equipo que fuimos creciendo y yo creo que esa es por ahí el arma más fuerte que tenemos y lo más difícil en el fútbol era sostener un cuerpo técnico y trabajar juntos varios años”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy