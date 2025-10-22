Trinidense: Reconocimiento a José Arrúa

En un encuentro en el que participaron los directivos del Sportivo Trinidense, encabezados por Norman Rieder, componentes del cuerpo técnico y jugadores, las autoridades entregaron una camiseta encuadrada a cada uno de los componentes del staff, en señal de gratitud por la tarea realizada.

Esta es la mejor fase de la Cruz amarilla en la máxima categoría, enlazando tres temporadas, después de contar con cinco ciclos cortos en Primera, en 1994, 2007, 2010 y 2017.

El 2024 quedará en la historia de “Triqui” al competir por primera vez a nivel internacional, en la Copa Libertadores y después en la Sudamericana.

