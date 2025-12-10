Maná, segunda incorporación de Trinidense

Los nuevos fichajes de la Cruz amarilla, Sportivo Trinidense, fueron compañeros en General Caballero de Juan León Mallorquín, del que salió Nicolás Maná por falta de adaptación al medio, pasando a militar en el Deportivo Madryn, en la Primera Nacional.

Clementino González llega al club capitalino luego de disputar las cuatro temporadas en Primera con General Caballero, descendido a la División Intermedia.

En 2023, Nico Maná disputó 66 partidos y marcó 6 goles en “Triqui”. Luego pasó a Luqueño y posteriormente a “General” altoparanaense. Su primera experiencia en nuestro país la tuvo en Guaraní. En 2022 estuvo en filas de Sol de América.

