Trinidense: Marcelino, apuesta de la Cruz amarilla

El joven Jorge Marcelino, de 20 años, surgido en Nacional de Saltos del Guairá, se destacó en las formativas del Ciclón y en 2025 disputó dos partidos en Primera.

Las más: Las rondas iniciales del torneo Apertura

La Cruz amarilla igualmente cuenta con los servicios de Fabrizio Baruja Alderete (19), canterano de Olimpia.

Las contrataciones experimentadas son Nicolás Andrés Maná (31) y Clementino González Martínez (35).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trinidense, que lleva adelante un proceso con el entrenador José Gabriel Arrúa desde la División Intermedia, se apresta a cumplir su octava temporada en la máxima categoría de nuestro fútbol, en cinco etapas, en 1994, 2007, 2010, 2017 y 2023/2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una de las consignas del club auriazul es vencer por primera vez en el círculo privilegiado a su tradicional rival, Rubio Ñu, con el que se medirá en las fechas 4 y 15 del Apertura. El historial marca ocho encuentros, con cuatro victorias del Laureado y otros tantos empates.