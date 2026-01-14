La APF programó el inicio del Apertura 2026 con dos platos fuertes

El primer gran duelo del torneo tendrá lugar el sábado 24 de enero a las 20:15, en el estadio La Nueva Olla donde Cerro Porteño recibirá a Libertad. Este partido pone frente a frente a los actuales dueños de la gloria: el “Ciclón”, vigente monarca del Clausura 2025 y flamante Supercampeón paraguayo, medirá fuerzas contra el “Gumarelo”, campeón del Apertura 2025. Un duelo que pondrá a prueba las ambiciones de ambos aspirantes al título desde la primera jornada.

La cartelera dominical no se queda atrás. El 25 de enero a las 18:00, el estadio Defensores del Chaco albergará una nueva edición del “Clásico Más Añejo”. Olimpia oficiará de local en Sajonia para recibir a Guaraní, en un enfrentamiento cargado de historia y rivalidad. El Decano buscará arrancar con el pie derecho luego de una temporada para el olvido, ante un Aborigen que dio pelea en el segundo semestre de la temporada compitiendo por el título con Cerro Porteño.

Todo se pone en marcha el viernes 23 de enero, a las 18:00, entre elencos que tendrán acción internacional esta temporada: Recoleta FC y Sportivo Trinidense. Ambos clubes, clasificados a la Copa Sudamericana 2026, se medirán en el campo sintético del Estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, marcando el retorno oficial de la competencia de Primera División de nuestro fútbol.

Programación de las primeras tres fechas del torneo Apertura 2026