Trinidense vs. Luqueño cambió de estadio por el bochorno en Capiatá

El torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay disputa el segundo adelanto esta semana. La séptima fecha, la siguiente al primer superclásico de la temporada, comienza el miércoles y culmina el jueves: esta vez, solo fueron programados cinco encuentros. Guaraní vs. 2 de Mayo fue postergado por sus respectivas presentaciones en Fase 2 de Copa Libertadores 2026.

De los cinco cotejos, uno sufrió variaciones por el choque postergado entre Sportivo Luqueño vs. Guaraní, que fue disputado este lunes por la mañana luego de la cancelación debido a la falta de energía eléctrica en las torres de Platea del estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá. Una de las modificaciones tiene relación con el escenario, mientras que la otra, con el horario.

Trinidense vs. Luqueño, en Itauguá a las 20:30

Por motivos de seguridad, Sportivo Trinidense abandona el Martín Torres para recibir a Sportivo Luqueño. En principio, el duelo fue establecido en el Erico Galeano a las 18:30. Pero por los problemas con la lumínica y el cambio de día en el compromiso del Chanchón, el enfrentamiento de los dirigidos por José Arrúa y Lucas Barrios será en el Luis Salinas de Itauguá, a las 20:30.