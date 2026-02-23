Sportivo Luqueño derrotó a Guaraní en el cierre de la sexta fecha

Culminó la ronda del primer superclásico de la Primera División de Paraguay. En el día después de la postergación del partido por falta de energía eléctrica a causa de robo de cables en las torres de Platea del Erico Galeano, Sportivo Luqueño y Guaraní regularización la ronda con luz natural: el Auriazul ganó 3-2, encadenó la segunda victoria al hilo y escala en la tabla de posiciones.

Los apagones constantes en el estadio de Deportivo Capiatá impidieron que los dirigidos por Lucas Barrios y los conducidos por Víctor Bernay puedan disputar el domingo el último encuentro de la jornada. Luego de casi dos horas de retraso y sin solución al problema, el árbitro Derlis Benítez conversó con los capitanes, el veedor del juego y decidió suspender el inicio del cotejo.

SE JUEGA MAÑANA



El partido entre Luqueño y Guaraní, previsto para hoy, fue suspendido y reprogramado para mañana lunes a las 08:00 en el estadio Erico Galeano 🏟️





Por reglamento, el choque pudo iniciar en la mañana de este lunes: Iván Maggi adelantó a Sportivo Luqueño a los 11 minutos; Matías López emparejó a los 13′ para Guaraní. Víctor Quintana adelantó y aumentó la diferencia del Auriazul con un doblete a los 21′ y 39′; y para decorar el marcador, Gaspar Servio convirtió de penal a los 90′. A los 52′, Mariano Ramos fue expulsado en el Aborigen.

Vídeo: Los goles de Sportivo Luqueño 3-2 Guaraní

MADRUGARON CON GOLES



En un lapso de 12 minutos hubo dos festejos en Capiatá.



Golazo de Iván Maggi para Luqueño, a los 10'. La paridad de Guaraní llegó un rato después, a los 12', mediante Matías López.









¡OTRO GOLAZO! Zurdazo al ángulo por parte de Sebastián Quintana para el tercero del Auriazul.









DESAFÍO ENTRE ARQUEROS



Penal para Guaraní. "Vení, no seas cag...", le dijo Alfredo Aguilar a Gaspar Servio. Pero el que pateó fue Diego Fernández, tapó el arquero de Luqueño y hubo gol tras el rebote. Pero, se repitió por invasión de área.



