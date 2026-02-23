Sportivo Luqueño derrotó a Guaraní en el cierre de la sexta fecha

Culminó la ronda del primer superclásico de la Primera División de Paraguay. En el día después de la postergación del partido por falta de energía eléctrica a causa de robo de cables en las torres de Platea del Erico Galeano, Sportivo Luqueño y Guaraní regularización la ronda con luz natural: el Auriazul ganó 3-2, encadenó la segunda victoria al hilo y escala en la tabla de posiciones.
Los apagones constantes en el estadio de Deportivo Capiatá impidieron que los dirigidos por Lucas Barrios y los conducidos por Víctor Bernay puedan disputar el domingo el último encuentro de la jornada. Luego de casi dos horas de retraso y sin solución al problema, el árbitro Derlis Benítez conversó con los capitanes, el veedor del juego y decidió suspender el inicio del cotejo.
Por reglamento, el choque pudo iniciar en la mañana de este lunes: Iván Maggi adelantó a Sportivo Luqueño a los 11 minutos; Matías López emparejó a los 13′ para Guaraní. Víctor Quintana adelantó y aumentó la diferencia del Auriazul con un doblete a los 21′ y 39′; y para decorar el marcador, Gaspar Servio convirtió de penal a los 90′. A los 52′, Mariano Ramos fue expulsado en el Aborigen.