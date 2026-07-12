Luis Abreu, segundo franjeado que llega a Trinidense

Con pocas oportunidades en Olimpia, en el que registra solo cinco presentaciones en este año, Luis Carlos Abreu pasa al Sportivo Trinidense, en el con seguridad tendrá minutos por su capacidad.

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En 2025 se dio la “explosión” del volante ofensivo de 22 años, acumulando 23 partidos y marcando dos goles, uno de ellos para definir un clásico de manera agónica contra Cerro Porteño, en La Nueva Olla (2-1).

Abreu pasa a la Cruz amarilla al igual que Junior Samuel Gamarra Figueredo (19), quien disputó siete partidos en la Primera franjeada la temporada anterior.

Junior es de los registros del Olimpia, al que llegó con pase en mano tras desvincularse de Libertad, club en el que se formó.

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Abreu y Gamarra son las altas en “Triqui”, que hasta aquí registra una sola salida, la del centroatacante Fernando Romero.