El líder Trinidense cuenta con una sensible resta defensiva

Con sus victorias logradas sobre Cerro Porteño, Luqueño y San Lorenzo, el Sportivo Trinidense se ubica en lo más alto de la clasificación del campeonato Clausura 2026. Su puntaje acumulado le permite pelear un cupo a la Copa Libertadores, en la que ya compitió.

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La Cruz amarilla enfrentará el lunes a Libertad, en duelo por la cuarta fecha a celebrarse en La Huerta, a las 18:30.

El entrenador José Gabriel Arrúa no podrá contar en las próximas dos fechas con el marcador central Bruno Amílcar Valdez (33), por su expulsión ante el Rayadito.

Sobre el tramo final del encuentro, ganado por el equipo auriazul 3-0, el experimentado defensor protagonizó una acción descalificadora contra Juan Jesús Salcedo, ex Trinidense y actualmente en Rubio Ñu, a quien aplicó una especie de “tijerazo” en la cabecera del área. El árbitro David Ojeda lo echó por juego brusco grave.

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El hecho de haber sido expulsado con roja directa, le privará a Valdez estar presente en los partidos contra el Guma, de la cuarta ronda, y frente a Nacional, el sábado 15 en el Martín Torres, a las 18:30.

Bruno, de dilatada trayectoria, en Sol de América, Cerro Porteño (en el que tuvo dos etapas), América de México y Boca Juniors, llegó a principios de temporada a la Cruz amarilla con el objetivo de ganar continuidad para estar en la consideración de la selección paraguaya, en el año mundialista. Sin embargo, pese a sus presentaciones seguidas, no fue citado por la Albirroja para la competencia ecuménica. Registra 17 presentaciones y una anotación con “Triqui”.