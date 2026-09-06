José Arrúa sobre la baja de Luis Abreu: “Olimpia solicitó que Abreu no esté en campo”

El estratega confirmó los motivos por los cuales no pudo contar con una de sus figuras, reconociendo que esto alteró la planificación previa: “Sí, hay una letra chica, como se dice, que Olimpia podía tener esa posibilidad, y lastimosamente solicitó que Abreu no esté en campo, y tenemos que acatarlo porque es jugador de Olimpia. Lastimosamente disminuimos de lo que veníamos planificando ya”.

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Arrúa también se refirió a otra ausencia de peso en el plantel debido a problemas físicos sufridos en la fecha anterior: “Y también otro jugador, el caso de Bruno Valdez mismo: sabemos la jerarquía que tiene Bruno, que lastimosamente en el partido anterior contra Ameliano tuvo un desgarro. Y bueno, esas son las cosas por ahí que nosotros no tenemos mucho como para sustituir: ciertos jugadores que son fundamentales, piezas clave con nosotros”.

Errores puntuales, falta de madurez y los partidos que se escapan por detalles

Haciendo un balance de los últimos encuentros, el DT remarcó que el equipo compite bien, pero paga muy caros los errores en la toma de decisiones: “En el rendimiento en sí, en el resultado no, pero son estos pequeños detalles que estamos pagando. Yo creo que la madurez es lo que nos alejó un poco más en ciertas tomas de decisiones, que estamos cometiendo errores muy puntuales o pagando muy caro las cosas. Porque en el partido con Nacional, por ahí once contra once estuvimos mejor en cancha. Convertimos el gol, Nacional se queda con diez y antes del final del primer tiempo nos empata por ahí con un error nuestro de hacer una falta innecesaria, de marcar mal la pelota parada”.

El entrenador recordó duelos anteriores donde generaron chances claras que terminaron desperdiciando: “Contra 2 de Mayo lo mismo: le pasa a Sergio que al rechazar puntea con la izquierda y le queda ahí. No pudimos convertir, tuvimos seis ocasiones, hasta un penal. Entonces son esas cosas por ahí las que nos están costando, pero en cuanto al rendimiento, no es que veo un Trinidense que no compite. Así como hoy: estamos compitiendo, pero pequeños detalles están definiendo por ahí que no podamos sacar el resultado que queremos”.

La jugada desafortunada y el costo de quedarse con diez hombres

Analizando el tramo final del partido ante el Franjeado, lamentó cómo un descuido puntual terminó inclinando la balanza: “Hoy creo que en el mejor momento de Trinidense nos quedamos con diez y, de igual manera, no es que Olimpia nos estaba generando o estábamos pasando muy mal, pero en una jugada que para mí no era trascendental porque la pelota ya fue arriba, pagamos caro de nuevo una toma de decisión y, bueno, se queda la pelota ahí y, prácticamente, el arco en blanco y la empuja”.

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Para cerrar, desligó el mal momento de un bajón futbolístico general, apuntando a la necesidad de mantener la calma en las decisiones individuales: “Yo creo que va más por ese lado: tratar de tomar pequeñas decisiones más tranquilos también. Y bueno, es lo que nos está pasando ahora. No que el rendimiento está siendo bajo del plantel, porque hay puntos muy altos, sino que por ahí es un poco más individual”.