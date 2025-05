Gremio 1-Sportivo Luqueño 0: Otra caída en el cierre

El Auriazul quedó último con dos empates

El Sportivo Luqueño –ya eliminado– fue hasta el Estadio Arena do Gremio (Porto Alegre-Río Grande do Sul) para intentar cerrar con decoro su participación en esta edición de la Copa Sudamericana en la que no pudo sumar una sola victoria hasta ese momento (3 derrotas y 2 empates).

En frente tuvo a un elenco local que desde los primeros minutos llegó al arco auriazul con varias chances claras de gol; entre ellas, las de Gustavo Martins y Matías Arezo, por citar sólo algunas de las innumerables que tuvo en el arranque del encuentro.

El equipo visitante, retrocediendo del asedio rival, cometió una infracción (sujeción de Julián Marchio a Matías Arezo, cerca del pórtico defendido por el joven Francisco Mongelós), y el juez chileno José Cabero, a instancias del VAR, sancionó la pena máxima y de la misma se encargó de ejecutar el mismo jugador uruguayo, Arezo, quien remató al palo izquierdo del juvenil arquero luqueño –a los 14’– que desvió providencialmente el balón; que se convirtió en figura del primer tiempo y que fue responsable directo de que el marcador se mantuviera en cero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Elvio Vera fue expulsado a los 38’, en una acción totalmente irresponsable de su parte (reacción tras una falta en su contra), que dejó con un jugador menos a su equipo, que a esa altura sólo tenía como objetivo defender el cero, y así se fueron al descanso (0-0).

El segundo tiempo también siguió la misma línea, con Gremio que atacó insistentemente por todas las vías posibles y Mongelós –apoyado en su defensa– que tapó todo lo que pudo. Hasta que en el 30’, tras un desborde y centro de Cristian Pavón, el ingresado en la complementaria, Riquelme Freitas, conectó de derecha para darle el triunfo al tricolor gaúcho (1-0), y dejar a Luqueño en el último lugar de la tabla (2).

Lea además: Olimpia se embolsa US$ 330.000 cerrando campaña para el olvido

Francisco Mongelós: ”Estoy para rendir y ayudar”

El arquero del Sportivo Luqueño, Francisco Silverio Mongelós Hanson, de 20 años, al término del partido que se disputó en Porto Alegre; entre otras cosas, dijo:

“Muy contento la verdad de poder jugar ante la ausencia de mis compañeros, que lastimosamente están lesionados (Aguilar y Espínola). Estoy para rendir y ayudar al equipo”, indicó el portero de gran actuación anoche, a pesar de la caída ante el local en Brasil.

“Hay que seguir trabajando para mejorar nuestra situación. Llegué al club en 2021, soy de la cantera, así que daré todo lo mejor de mí para seguir teniendo oportunidades de estar en el equipo”, concluyó el golero.

Al equipo auriazul le queda el último partido del torneo Apertura 2025, para cerrar este mal semestre, el que disputará el próximo lunes, en el Luis Salinas, de Itaugúa, ante el Sportivo Ameliano, a partir de las 17:00.