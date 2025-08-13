Once Caldas vence a Huracán y va con ventaja al desquite

Los anfitriones jugaron sin complejos desde el primer minuto y pusieron contra las cuerdas al “Globo”. El portero Hernán Galíndez se convirtió en figura al atajar cuatro oportunidades claras antes del descanso, tres de ellas en mano a mano con Michael Barrios, el jugador más peligroso del equipo local y un dolor de cabeza para la defensa visitante. Dayro Moreno también estuvo cerca de sorprender con un lanzamiento desde 30 metros.

El equipo de Frank Darío Kudelka sintió el rigor de los 2.150 metros de altura de Manizales. En la primera parte, sus únicos intentos de peligro fueron un débil remate de Juan Francisco Bisanz y una incursión de Matías Tissera, que no representaron mayor problema para el portero local, James Aguirre.

En la segunda mitad, Huracán intentó reaccionar con los ingresos de Luciano Giménez y Gabriel Alanís. Sin embargo, en un momento clave, Michael Barrios fue derribado en el área por César Ibáñez, y el árbitro brasileño Ramón Abatti no dudó en sancionar el penal. Dayro Moreno se encargó de engañar a Galíndez y poner el 1-0 en el minuto 57.

Con el marcador en contra, el equipo argentino adelantó líneas y Giménez inquietó con un remate que Aguirre contuvo. A pesar de los intentos de Mateo García, Felipe Gómez y Jefry Zapata, el marcador no se movió más, consolidando a Galíndez como la figura del encuentro con sus paradas en el cierre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La revancha se jugará el martes 19 de agosto en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El ganador de la llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre los ecuatorianos Independiente del Valle y Mushuc Runa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ficha Técnica

Once Caldas (1): James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan David Cuesta; Mateo García; Michael Barrios, Luis Sánchez (m.83, Esteban Beltrán), Alejandro García (m.70, Felipe Gómez), Mateo Zuleta (m.70, Iván Rojas); Dayro Moreno (m.83, Jefry Zapata). Entrenador: Hernán Darío Herrera.

Huracán (0): Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil (m.83, Facundo Waller); Juan Francisco Bisanz (m.83, Agustín Urzi), Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral (m.46, Gabriel Alanís); Matías Tissera (m.46, Luciano Giménez). Entrenador: Frank Darío Kudelka.

Gol: 1-0. minuto 57: Dayro Moreno, de penal.

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil).

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Palogrande, de Manizales.

Fuente: EFE