Central Córdoba vence a Lanús y toma ventaja en los octavos de final

El inicio del partido fue dinámico. Lanús tuvo la primera oportunidad con un potente remate de Dylan Aquino que exigió una gran reacción del portero Alan Aguerre. Central Córdoba respondió con una jugada que terminó en fuera de juego.

Lea más: Mineiro remonta con gol de Hulk y toma ventaja en la serie de octavos de final

En el segundo tiempo, Lanús arrancó mejor y se instaló en campo rival, pero fue el equipo local quien golpeó primero. Tras un tiro de esquina, Florentín asistió a Verón, quien, con un toque de calidad, abrió el marcador.

Lanús intentó reaccionar y estuvo cerca de empatar con un cabezazo de Aquino y un tiro libre de Eduardo Salvio, pero la defensa de Central Córdoba se mantuvo firme. El “Ferroviario” incluso tuvo la oportunidad de aumentar su ventaja con un contragolpe de Matías Perelló que se fue desviado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El partido de vuelta se jugará el próximo jueves en el Estadio Ciudad de Lanús. Antes, Central Córdoba recibirá a Barracas Central y Lanús visitará a Gimnasia y Esgrima en La Plata, por la quinta jornada del Torneo Clausura argentino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ficha técnica

Central Córdoba (1): Alan Aguerre; Santiago Moyano (m.64, Iván Pillud), Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; José Florentín, Santiago Moyano, Iván Gómez (m.86, Fernando Juárez), Matías Godoy (m.74, Juan Pignani); Matías Perelló (m.73, Matías Vera); Lucas Besozzi (m.86, Leonardo Heredia) y Gastón Verón. Entrenador: Omar De Felippe.

Lanús (0): Nahuel Losada; Gonzalo Pérez (m.77, Armando Méndez), Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo (m.73, Juan Ramírez), Agustín Medina; Eduardo Salvio (m.90, Thomas De Martis), Franco Watson (m.77, Alexis Canelo), Dylan Aquino (m.77, Alexis Segovia); y Rodrigo Castillo. Entrenador: Mauricio Pellegrino.

Gol: 1-0, m.58: Gastón Verón.

Árbitro: El peruano Kevin Ortega. Amonestó a Matías Godoy, Gastón Verón, Matías Vera y Carlos Izquierdoz.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana jugado en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, ante unos 29.000 espectadores.