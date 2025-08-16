Mineiro remonta con gol de Hulk y toma ventaja en la serie de octavos de final

El encuentro fue intenso de principio a fin. El conjunto argentino se puso en ventaja en el minuto 36 con un gol de Santiago Andino, que aprovechó un error del defensor paraguayo Junior Alonso. Sin embargo, el “Galo” no bajó los brazos y empató en el minuto 66 gracias a un vistoso gol de Tomás Cuello, asistido por Guilherme Arana.
Con el partido igualado, Mineiro se volcó al ataque. La presión dio resultado cuando, a los 89 minutos, Hulk recibió el balón en el área y definió con potencia para sellar el 2-1 definitivo. El resultado deja la serie con una ligera ventaja para los brasileños, que con un empate en la vuelta sellarán su pase a cuartos de final.
Ficha técnica
Atlético Mineiro (2): Everson; Natanael (m.55, Dudu), Lyanco (m.82, Reinier), Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (m.45, Alexsander), Gustavo Scarpa (m.45, Igor Gomes); Hulk, Rony (m.45, Gabriel Texeira) y Tomás Cuello. Entrenador: Cuca.
Godoy Cruz (1): Franco Petroli; Lucas Arce (m.83, Bastián Yáñez), Mateo Mendoza, Federico Rasmussen; Juan Andrés Meli, Vicente Poggi, Guillermo Matías Fernández, Nicolás Fernández (m.76, Walter Montoya); Facundo Altamira (m.76, Daniel Barrea), Agustín Auzmendi (m.65, Martínez Dupuy) y Santino Andino (m.83, Juan Marcelo Escobar). Entrenador: Walter Ribonetto.
Goles: 0-1, minuto 36: Santino Andino. 1-1, minuto 66: Tomás Cuello. 2-1, minuto 89: Hulk.
Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela). Amonestó a Natanael, Lyanco, Mendoza, Cuello, Altamira y Junior Alonso.
Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Arena MRV de Belo Horizonte.
Fuente: EFE