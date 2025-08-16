Mineiro remonta con gol de Hulk y toma ventaja en la serie de octavos de final

Atlético Mineiro logró una valiosa remontada en Belo Horizonte al vencer 2-1 a Godoy Cruz en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El gol decisivo, anotado por Hulk en los últimos minutos, le da al equipo brasileño una ventaja de cara al encuentro de vuelta, que se disputará el 21 de agosto en el estadio Feliciano Gambarte.