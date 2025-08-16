Copa Sudamericana

Mineiro remonta con gol de Hulk y toma ventaja en la serie de octavos de final

Atlético Mineiro logró una valiosa remontada en Belo Horizonte al vencer 2-1 a Godoy Cruz en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El gol decisivo, anotado por Hulk en los últimos minutos, le da al equipo brasileño una ventaja de cara al encuentro de vuelta, que se disputará el 21 de agosto en el estadio Feliciano Gambarte.

15 de agosto de 2025 - 00:50
En el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre el brasileño Atlético Mineiro y el argentino Godoy Cruz, celebrado en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte, el delantero de Atlético Mineiro, Hulk, celebra el segundo gol de su equipo.
En el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre el brasileño Atlético Mineiro y el argentino Godoy Cruz, celebrado en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte, el delantero de Atlético Mineiro, Hulk, celebra el segundo gol de su equipo. 235629+0000 DOUGLAS MAGNO

El encuentro fue intenso de principio a fin. El conjunto argentino se puso en ventaja en el minuto 36 con un gol de Santiago Andino, que aprovechó un error del defensor paraguayo Junior Alonso. Sin embargo, el “Galo” no bajó los brazos y empató en el minuto 66 gracias a un vistoso gol de Tomás Cuello, asistido por Guilherme Arana.

Con el partido igualado, Mineiro se volcó al ataque. La presión dio resultado cuando, a los 89 minutos, Hulk recibió el balón en el área y definió con potencia para sellar el 2-1 definitivo. El resultado deja la serie con una ligera ventaja para los brasileños, que con un empate en la vuelta sellarán su pase a cuartos de final.

Ficha técnica

Atlético Mineiro (2): Everson; Natanael (m.55, Dudu), Lyanco (m.82, Reinier), Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (m.45, Alexsander), Gustavo Scarpa (m.45, Igor Gomes); Hulk, Rony (m.45, Gabriel Texeira) y Tomás Cuello. Entrenador: Cuca.

Godoy Cruz (1): Franco Petroli; Lucas Arce (m.83, Bastián Yáñez), Mateo Mendoza, Federico Rasmussen; Juan Andrés Meli, Vicente Poggi, Guillermo Matías Fernández, Nicolás Fernández (m.76, Walter Montoya); Facundo Altamira (m.76, Daniel Barrea), Agustín Auzmendi (m.65, Martínez Dupuy) y Santino Andino (m.83, Juan Marcelo Escobar). Entrenador: Walter Ribonetto.

Goles: 0-1, minuto 36: Santino Andino. 1-1, minuto 66: Tomás Cuello. 2-1, minuto 89: Hulk.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela). Amonestó a Natanael, Lyanco, Mendoza, Cuello, Altamira y Junior Alonso.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Arena MRV de Belo Horizonte.

