Bolívar avanza a cuartos de final de la Sudamericana

El equipo boliviano resolvió la eliminatoria en el primer tiempo. El uruguayo Martín Cauteruccio abrió el marcador a los 14 minutos desde el punto penal, después de que el argentino Damián Batallini fuera derribado en el área. Cauteruccio, con un remate potente, no dio oportunidad al portero Juan Cruz Bolado.
El encuentro se tornó muy físico, con constantes interrupciones. Cienciano intentó reaccionar, pero la defensa de Bolívar, liderada por el arquero Carlos Lampe, se mostró sólida. Justo antes del descanso, a los 45 minutos, Damián Batallini sentenció el encuentro con un remate seco de pierna derecha, confirmando la clasificación de su equipo.
En la segunda mitad, Bolívar administró su cómoda ventaja. El portero Lampe fue una figura clave, neutralizando al menos cinco ataques peligrosos del Cienciano.
Ficha técnica:
Cienciano (2): Juan Cruz Bolado; Danilo Ortiz, Maximiliano Amondarain, José Valoyes; Cristian Neira (Beto da Silva minuto 58), Yimmy Gamero (Agustín González minuto 80), Claudio Torrejón, Santiago Arias; Alejandro Hohberg (Osnar Noronha minuto 80), Cristian Souza (Luis Benites minuto 66); Carlos Garcés. Entrenador: Carlos Desio.
Bolívar (2): Carlos Lampe; Yomar Rocha, Miguel Torrén (Ignacio Gariglio minuto 86), Jesús Sagredo, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano; Damián Batallini (Jhon Velásquez minuto 66), Antonio Melgar (Luis Paz minuto 86), Daniel Cataño (Dorny Romero minuto 74); Martín Cauteruccio (Erwin Saavedra minuto 86). Entrenador: Flavio Robatto.
Goles: 0-1, minuto 14: Cauteruccio (penalti). 0-2, minuto 45: Batallini.
Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador).
Amonestados: Amondarain, Batallini, Desio, Valoyes y Torrén.
Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.
Fuente: EFE