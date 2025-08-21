Copa Sudamericana

Alianza Lima avanza a cuartos de final y espera rival

Alianza Lima se clasificó para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia que no alcanzaba en 23 años. El equipo peruano se impuso 2-1 (global 4-1) a la Universidad Católica de Quito y ahora espera rival, que saldrá del ganador entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile

21 de agosto de 2025 - 00:33
El mediocampista ecuatoriano de Alianza Lima, Eryc Castillo, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre la Universidad Católica de Ecuador y el Alianza Lima de Perú, en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito.
El mediocampista ecuatoriano de Alianza Lima, Eryc Castillo, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre la Universidad Católica de Ecuador y el Alianza Lima de Perú, en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito.011322+0000 RODRIGO BUENDIA

La Universidad Católica comenzó el partido con mayor ímpetu y generó varias oportunidades. Su esfuerzo se vio recompensado a los 18 minutos con el gol del panameño Azarías Londoño, quien aprovechó un pase del argentino Mauro Díaz para adelantarse al portero Guillermo Vizcarra y marcar el 1-0.

Sin embargo, Alianza Lima reaccionó y empató antes del descanso. El ecuatoriano Érick Castillo aprovechó un centro de Sergio Peña para empujar el balón a la red a los 39 minutos.

En la segunda mitad, el partido se mantuvo parejo hasta que el exjugador de la Católica, Kevin Quevedo, anotó un golazo a los 82 minutos con un remate desde fuera del área que se coló en el ángulo superior izquierdo, sellando la victoria y la clasificación de Alianza Lima.

Ficha técnica

Universidad Católica (1): Johan Lara (minuto 46, Elías Valencia); Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero (minuto 58; Eddy Mejía) Daniel Clavijo (minuto 85, Facundo Martínez), Luis Moreno (minuto 58, Jerónimo Cacciabue), Mauro Díaz; Mauricio Alonso (minuto 65, José Fajardo), Azarías Londoño y Byron Palacios. Entrenador: Diego Martínez.

Alianza Lima (2): Guillermo Vizcarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano (minuto 81, Gianfranco Chávez), Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui (minuto 46, Jean Pierre Archimbaud), Sergio Peña (minuto 67, Alan Cantero); Kevin Quevedo (minuto 85, Gaspar Gentile), Érick Castillo y Hernán Barcos (minuto 85, Matías Succar). Entrenador: Néstor Gorosito.

Goles: 1-0, minuto 18: Azarías Londoño. 1-1, minuto 39: Érick Castillo. 1-2, minuto 82: Kevin Quevedo.

Árbitro: Flavio Souza (Brasil).

Amonestados: Cangá y Anangonó (Universidad Católica); Cantero y Succar (Alianza Lima).

Incidencias: Partido de octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Fuente: EFE

