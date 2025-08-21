Alianza Lima avanza a cuartos de final y espera rival

La Universidad Católica comenzó el partido con mayor ímpetu y generó varias oportunidades. Su esfuerzo se vio recompensado a los 18 minutos con el gol del panameño Azarías Londoño, quien aprovechó un pase del argentino Mauro Díaz para adelantarse al portero Guillermo Vizcarra y marcar el 1-0.

Sin embargo, Alianza Lima reaccionó y empató antes del descanso. El ecuatoriano Érick Castillo aprovechó un centro de Sergio Peña para empujar el balón a la red a los 39 minutos.

En la segunda mitad, el partido se mantuvo parejo hasta que el exjugador de la Católica, Kevin Quevedo, anotó un golazo a los 82 minutos con un remate desde fuera del área que se coló en el ángulo superior izquierdo, sellando la victoria y la clasificación de Alianza Lima.

Ficha técnica

Universidad Católica (1): Johan Lara (minuto 46, Elías Valencia); Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero (minuto 58; Eddy Mejía) Daniel Clavijo (minuto 85, Facundo Martínez), Luis Moreno (minuto 58, Jerónimo Cacciabue), Mauro Díaz; Mauricio Alonso (minuto 65, José Fajardo), Azarías Londoño y Byron Palacios. Entrenador: Diego Martínez.

Alianza Lima (2): Guillermo Vizcarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano (minuto 81, Gianfranco Chávez), Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui (minuto 46, Jean Pierre Archimbaud), Sergio Peña (minuto 67, Alan Cantero); Kevin Quevedo (minuto 85, Gaspar Gentile), Érick Castillo y Hernán Barcos (minuto 85, Matías Succar). Entrenador: Néstor Gorosito.

Goles: 1-0, minuto 18: Azarías Londoño. 1-1, minuto 39: Érick Castillo. 1-2, minuto 82: Kevin Quevedo.

Árbitro: Flavio Souza (Brasil).

Amonestados: Cangá y Anangonó (Universidad Católica); Cantero y Succar (Alianza Lima).

Incidencias: Partido de octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Fuente: EFE