Bolívar, frente al Mineiro de Junior Alonso

Bolívar, comandado por el argentino Flavio Robatto, llega al encuentro tras golear por 4-0 al Guabirá el viernes en la fecha 19 de la Liga de la División Profesional, el principal torneo que se disputa en Bolivia en el que los celestes van terceros con 37 unidades. El partido de ida de los cuartos de final está fijado para las 19:00, en el estadio Hernando Siles.

Robatto deberá ser cauteloso con sus jugadores que tienen más tarjetas amarillas acumuladas para que no se pierdan la vuelta, entre ellos el colombiano Daniel Cataño y el capitán Leonel Justiniano.

El titular indiscutido en el arco será Carlos Lampe, de destacada participación en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, en la que Bolivia ganó por 1-0 a Brasil y consiguió un cupo a la repesca.

La Academia se quedó sin el defensor juvenil Yomar Rocha, que hace unos días fue transferido al fútbol ruso, por lo que es probable que en su lugar Robatto incluya a Jesús Sagredo, quien formaría en la línea defensiva junto a su hermano José Sagredo y a los argentinos Ignacio Gariglio y Miguel Torrén.

Otro jugador con buen paso por la Verde es Robson Matheus, que podría ingresar desde el inicio en la media cancha junto a Cataño, Justiniano y Antonio Melgar. Mientras que es probable que el ataque sea encomendado al goleador uruguayo Martín Cauteruccio y el argentino Damián Batallini, autores de las dos anotaciones para el triunfo ante el Cienciano peruano que llevaron al Bolívar a cuartos de final. Por su parte, el Atlético Mineiro llega al partido tras empatar a uno con el Santos en el Brasieirao, en el que lleva cinco fechas sin conocer la victoria.

El argentino Jorge Sampaoli, que asumió la conducción del Galo hace diez días, reconoció que “no es un buen momento” para el equipo, aunque buscará que haya mejorías progresivamente.

Para este encuentro, Sampaoli aplicó la táctica que suelen emplear los equipos extranjeros que deben jugar en la altitud boliviana, consistente en llegar primero a la región oriental de Santa Cruz, a 400 metros sobre el nivel del mar, y viajar a La Paz horas antes del partido.

Entre los 24 convocados por el estratega para enfrentar al Bolívar están casi todos los que fueron titulares ante el Santos, entre ellos el guardameta Everson y los goleadores Tomás Cuello y Hulk, quienes podrían ingresar desde el inicio. La vuelta se jugará el próximo 24 de setiembre en Belo Horizonte. EFE